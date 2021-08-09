СМИ: глава МВД Латвии призвала ввести режим ЧС на границе с Белоруссией

Глава МВД Латвии Мария Голубева призвала ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за массовых случаев пересечения границы нелегальными мигрантами, сообщает информагентство LETA.

В случае введения латвийским правительством режима ЧС, в Аугшдаугавском и Краславском краях пограничники получат новые полномочия по недопущению пересечения границы, задержанию и возвращению незаконных мигрантов обратно, в Белоруссию.

Информагентство уточняет, что белорусско-латвийскую границу за последние три дня пересекли 160 нелегальных мигрантов — 39 в субботу, 35 в воскресенье и 86 человек.

Протяженность границы Латвии и Белоруссии составляет 173 км, это самая маленькая граница Белоруссии.

Ранее депутат Европейского парламента попросил Белоруссию услышать мольбу литовцев остановить наплыв мигрантов в Евросоюз.

Реакция евродепутата связана с потоком беженцев из ближневосточных стран, которые попадают в Литву через белорусскую границу. Он уверен, что за развязыванием этого кризиса стоит официальный Минск.