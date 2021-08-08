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В Башкирии по обвинению в убийстве арестовали депутата

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Депутата Мелеузовского городского совета Александра Котелевского заключили под стражу по обвинению в убийстве инвалида в пьяной драке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации СМИ, 5 августа в Мелеузе был найден мертвым 38-летний Ильфат Тутхнеев. Мужчину, предположительно, избил депутат Мелеузовского горсовета Александр Котелевский.

«Да, все имена верны. В ходе пьяной ссоры [Котелевский] его избил, и тот скончался», — сказал источник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности.

«В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК РФ по Башкирии.

Следователи назначали комплекс судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что депутат Тобольска Сергей Вакарин задержан по подозрению в наезде на автомобиле Mercedes на сотрудника ГИБДД.

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