Литовские пограничники сообщили о выстрелах на белорусской стороне границы

Литовские пограничники утверждают, что в субботу слышали выстрелы на территории Белоруссии в районе границы. Об этом сообщается на сайте радио LRT.

В публикации утверждается, что сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы слышали на территории Белоруссии несколько звуков одиночных выстрелов, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет.

Отмечается, что литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, прибегать к специальным средствам или мерам физического принуждения.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии в ответ на публикацию LRT заявили, что в районе, где были слышны выстрелы, проходят плановые учения.

Ранее Белоруссия выставила на границе в Литвой резерв пограничников. В Госпогранкомитете республики заявили, что органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы.

До этого о необходимости усиления работы по охране границы страны высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.