Депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал РИА Новости, что слова главы СНБО о том, что Москва хочет уничтожить Киев, характеризуют говорящего как сомнительного «эксперта».

Накануне глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Москва стремится уничтожить Киев. По словам политика, Киев оказался перед большими вызовами, одним из которых является присоединение к энергосистеме ЕС в 2023 году.

Комментируя его слова, российский депутат заявил, что «такие руководители, как Данилов... из пальца высасывают заявления сомнительного характера».

«Кадровая политика сегодняшней Украины – это не отбор по профпригодности, а идеологическое тестирование по принципу «свой-чужой». И тут же включается другой принцип – «пусть лучше дурак, но свой», — заявил Бальбек.

По его словам, так рождается «ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест».

Ранее в Госдуме заявили, что президент Украины Владимир Зеленский скоро «замахнется» на территорию России.