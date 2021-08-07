Глава СНБО Украины заявил, что Москва стремится уничтожить Киев

Россия стремится к тому, чтобы «уничтожить» Украину с помощью политиков стран Европы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью журналу «Новое время», сообщает газета «Известия».

По словам политика, Киев оказался перед большими вызовами, одним из которых является присоединение к энергосистеме ЕС в 2023 году.

«Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну», — сказал Данилов, добавляя, что в этом ей помогают «мастодонты» — европейские политики, которые начали работать в российских компаниях.

По его словам, таких «мастодонтов» много, и в их число входят представители Франции, Германии и Австрии.

Ранее Данилов заявлял, что Украина «точно не останется без газа», потому что у руководства страны есть стратегия энергетической безопасности после запуска «Северного потока – 2». При этом, по его словам, Украина не должна расслабляться, ведь «Россия — постоянный и ежеминутный риск».