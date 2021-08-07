Западные эксперты оценили отказ БДИПЧ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

Западные эксперты прокомментировали нежелание БДИПЧ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму.

«Мне очень грустно, что ОБСЕ решила не направлять никого, когда доступно 60 мест. Это количество в два раза больше, чем количество наблюдателей, которых они направили для наблюдения за недавними президентскими выборами в США, горячо оспариваемых и повлекших за собой всевозможные юридические обвинения и возражения», — напомнил бывший депутат Европейского парламента Нейтан Гилл.

«Я обеспокоен тем, что это политическая позиция организации, которая должна иметь безупречную репутацию, чтобы все страны уважали выводы ее членов, — отметил он. — Когда мир все еще охвачен пандемией, если они могли выполнять свою работу в США с 30 наблюдателями, почему они не желают даже попробовать в России с 60?»

«Российские выборы, как выборы в любой стране, имеют свои недостатки, но нельзя отрицать, что РФ всегда была открыта для международных наблюдателей из разных миссий и организаций», — отметил в свою очередь депутат регионального совета Венето Стефано Вальдегамбери.

«Этот год не стал исключением — как видно из документов ЦИК, Россия разослала приглашения в различные организации, включая БДИПЧ, однако общее количество наблюдателей пришлось ограничить, поскольку ситуация с коронавирусом в стране не улучшается. БДИПЧ, в свою очередь, запросило гораздо большую группу наблюдателей, по сути пытаясь занять всю квоту и нарушить равенство международных миссий. Очевидно, Россия пришлось указать, что БДИПЧ должна направить меньшую группу. И отказ подчиниться и отмена миссии при таких обстоятельствах — абсолютно вина БДИПЧ», — убежден парламентарий.

Требование, установленное российским правительством, обусловлено нынешней ситуацией с COVID в стране, когда большая группа иностранных делегатов из различных европейских стран, посещающих множество избирательных участков, может внести значительный вклад в дальнейшее распространение заболевания, отмечает в свою очередь генеральный секретарь партии «Политическое патриотическое объединение «Дзимтене» Янис Кузинс.

По его мнению, БДИПЧ пытается навязать России свои собственные условия, пренебрегая безопасностью граждан и тем самым проявляя полное неуважение.