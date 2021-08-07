CNN: США в понедельник могут объявить о новых санкциях в отношении Белоруссии

США в понедельник могут объявить о новых санкциях в отношении Белоруссии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Конгрессе Соединенных Штатов.

Отмечается, что объявление о санкциях должно быть приурочено к годовщине президентских выборов в Белоруссии. Пока неясно, на что именно будут направлены ограничения, отмечает телеканал.

Ранее президент США Джо Байден провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Тихановская прибыла в Вашингтон 18 июля и уже встретилась с представителями белорусской диаспоры. В Telegram-канале политика сообщалось, что она посетит Вашингтон, Нью-Йорк, а также Калифорнию. В ходе своей поездки политик проводит встречи с представителями американского политического истеблишмента.

Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря Викторией Нуланд она попросила «дать сигнал России».