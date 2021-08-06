В Киеве оценили возможность сближения с Китаем

Сотрудничество между Украиной и Китаем в сфере торговли и в борьбе с пандемией коронавируса не означает разворот в сторону Востока. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Интерфакс-Украина».

«По всем стратегическим вопросам безопасности или по вопросам стратегических отраслей экономики мы, прежде всего, сотрудничаем с нашими Западными партнерами, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, и мы будем счастливы видеть американские деньги и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине», — заявил министр.

При этом, отметил он, что торговля с КНР является «объективной реальностью», несмотря на политику Вашингтона в отношении Пекина в сфере безопасности. Он подчеркнул, что эта область отношений Китая и Украины «движется своим путем».

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил надежду, что Китай поможет Киеву «справиться» с Россией. Он допускал, что Украина «развернется» к Китаю, если страны Запада будут вынуждать Киев выполнять Минские соглашения. Еще одним условием для этого он назвал наличие «плохих» отношений между Пекином и Москвой.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отмечал важность развития отношений со странами Азии и Африки. Однако «выгодными для дружбы» украинский лидер посчитал такие страны как США, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Турция, Китай, Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан, Грузия и Румыния.