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В Киеве противникам тотальной украинизации предложили уезжать из страны

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Global Look Press

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что всем, кому не нравится закон о государственном языке, который предполагает тотальную украинизацию, следует покинуть государство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности страны, существованию украинской нации и ее государству, так как язык является своеобразным кодом нации, а не только способом общения.

«Поэтому кого не устраивает наличие уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство — сформулируйте это все перед отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете ощущать себя комфортно», — сказал он.

Ранее известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке.

Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, так называемый языковой омбудсмен, который назначается правительством.

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