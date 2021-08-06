Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости возобновления диалога с Россией по всем направлениям. Об этом сообщает телеканал JurnalTV.

Ранее 6 августа в парламенте страны прошло утверждение нового состава правительства и министра иностранных дел. Именно кабмину и МИД президент поручила начать переговоры с российскими властями. Санду добавила, что необходимо оперативно затронуть проблемы в российско-молдавских отношениях.

«Обсуждения будут проходить на уровне правительств и, возможно, на уровне президентов. Инициатором обсуждения станет Министерство иностранных дел и европейской интеграции», — сказала президент Молдавии.

Глава государства напомнила, что эта работа была начата в 2019 году, но правительство тогда было отправлено в отставку. Санду подчеркнула, что открыта для обсуждения сложных тем и поиска решений.

Ранее бывший президент Молдавии призвал «не рубить с плеча» отношения с Россией.