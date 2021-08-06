Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» прокомментировал роль США в управлении Украиной.

По его словам, в случае конфликта в ходе встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, так как США имеют своих агентов влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке Украины и правоохранительных органах страны.

«У них есть Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», — сказал Мураев.

Бывши парламентарий также добавил, что Киев зависим от МВФ, так как если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, то Украину сразу же ждет дефолт.

«Пенсии будут по четыре доллара. <…> Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», — пояснил политик.

Агрессивные высказывания украинской власти «выглядят глупой и смешно», потому что политики Украины находятся в «жестких тисках», подытожил Мураев.

Ранее председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что встреча американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдет «на повышенных тонах» после соглашения США и Германии по «Северному потоку — 2».