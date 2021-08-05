Пушков ответил Чубайсу на заявление о скорой смене мировых элит

Член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом о скорой смене мировых элит.

Сенатор заявил, что говорить о революционной смене мировых элит нет смысла по ряду причин.

Он пояснил, что нынешние элиты очень прочно укоренились, не собираются уступать кому-либо свое место и имеют мощные рычаги для его сохранения.

«Давос, где это особенно заметно, дает это и увидеть, и ощутить. Во-вторых, потому, что именно представители нынешней мировой элиты, а не какие-то неведомые и таинственные силы, делают все, чтобы возглавить процессы глобальных изменений (книга «The Great Reset» главы Давосского форума Клауса Шваба и хорошо знакомого мне Тьерри Мальре в этом плане весьма показательна), и конкурентов у них пока не видно», — написал Пушков в Telegram.

Он отметил, что смена элит может быть революционной лишь в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или любой другой. Как указал политик, данный тезис доказывает российская и мировая история.

Ранее Чубайс выразил мнение, что новая технологическая революция в течение 2020-х годов приведет к глобальной страновой перегруппировке, сформируется группа лидеров, которые станут новой мировой элитой XXI — XXII веков.