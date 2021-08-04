Глава офиса Зеленского рассказал «об откровенной встрече» с советником Байдена

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что делегация из Киева провела «откровенную встречу» с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!» — написал Ермак.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Согласно заявлению, встреча руководителей США и Украины состоится в Белом доме 30 августа 2021 года.

В июне Байден и Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер пригласил украинского коллегу приехать с визитом в Вашингтон. Стороны также обсуждали сотрудничество США и Украины.