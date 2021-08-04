Байден оговорился и «раздал» миллионы долларов вакцинировавшимся от COVID-19

Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что в некоторых штатах вакцинировавшимся от коронавируса американцам выдают по $100 тыс.

«Есть места, которые предлагали сто тысяч — сто тысяч (смеется) ... сто долларов. Это было бы действительно хорошо. Я бы тогда и сам сделал три прививки. Но если не считать шуток, то предложение $100 за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей вакцинации на 25%», — цитирует Байдена Белый дом.

Он напомнил, что предприятия малого и среднего бизнеса получат полную компенсацию за предоставление оплачиваемого отгула своим сотрудникам для вакцинации.

В конце июня Байден предложил выплачивать по $100 привившимся от COVID-19. В США от коронавируса привилось чуть более половины населения.

До этого американские власти уже стимулировали граждан на прохождение вакцинации — в конце мая жительница Огайо Эбигейл Бугенске стала первым победителем лотереи среди привившихся Vax-a-Million и выиграла $1 млн.