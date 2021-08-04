Владелец ритуального бизнеса возглавил список Партии пенсионеров

Номером №1 федерального списка Партии пенсионеров стал глава одной из самых крупных ритуальных компаний России Олег Шелягов, сообщает издание «Аргументы недели».

Шелягов является основателем компании Ritual.RU, в сети его называют «главным гробовщиком страны», который ведет упорную борьбу с конкурентами по бизнесу.

Ранее Центризбирком России зарегистрировал список кандидатов от Партии пенсионеров на выборы депутатов Госдумы. В составе списка — 277 кандидатов. До этого сообщалось, что федеральную часть списка представляют Владимир Бураков, Андрей Широков и Владимир Ворожцов.

Партия пенсионеров имеет право участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Такая «парламентская льгота» предоставлена в связи с наличием у Партии по итогам прошлых выборов фракций в 12 региональных парламентах — значительно больше, чем у любой другой непарламентской партии (по официальным данным Центризбиркома).