В Крыму назвали условия визита для Зеленского

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условия, при которых президент Украины Владимир Зеленский сможет посетить республику в качестве туриста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Своим высказыванием Фикс прокомментировал слова Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией».

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист <…>. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», — заявил Фикс.

Он добавил, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик.

Фикс отметил, что если бы президент Украины «ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским».

По мнению политика, республика – это «исторически русская земля, которую в 90-х незаконно и временно приватизировала Украина».

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России.