Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку Турции в борьбе с лесными пожарами

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину и лидерам ряда других государства за поддержку республике в борьбе с лесными пожарами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что выражает особые благодарности Путину, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Испании Педро Санчесу «за их неизменную поддержку с самого первого момента [возникновения пожаров]».

Ранее сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, состоящие в группировке «Дети огня», заявили, что именно они стоят за многочисленными лесными пожарами на курортах страны.

28 июля в турецкой провинции Анталия вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты.

Для тушения пожаров в Турцию были направлены в том числе российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.