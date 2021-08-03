Евродепутат просит Белоруссию услышать мольбу литовцев остановить наплыв мигрантов

Белоруссия должна остановить миграционный кризис в Литве ради сохранения христианских ценностей Европы, заявил «Газете.Ru» евродепутат от Литвы и заместитель председателя группы по контактам Европарламента с Белоруссией Вальдемар Томашевский.

«Мы стоим перед определенным выбором. Исламисты заливают сегодня нашу часть Европы и белорусскую приграничную зону, и это в конце концов приведет к тому, что христианский мир уступит. У нас в Литве прошел митинг против бездействия властей, он закончился молитвой — я думаю, она должна быть услышана и белорусскими властями, если они помнят наши христианские корни. Если нет, то мне больше нечего сказать», — отметил Томашевский.

Реакция евродепутата связана с потоком беженцев из ближневосточных стран, которые попадают в Литву через белорусскую границу.

Евродепутат уверен, что за развязыванием этого кризиса стоит официальный Минск.

«Со стороны Белоруссии незамедлительно должны быть остановлены эти мигранты, потому что здесь даже невооруженным глазом видно, что это организовано. Некоторые представители охраны границы подводят мигрантов до границ со стороны Белоруссии», — сказал он.

По его словам, решением этого кризиса должны заниматься главы государств, но «если кто-то не хочет говорить с главой государства, есть министры иностранных дел».

Проблемы на литовско-белорусской границе наблюдаются с начала года, за семь месяцев пограничники Литвы задержали более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Вильнюс обвиняет Минск в искусственном создании кризиса, а СМИ сообщают о поставках нелегалов белорусской стороной прямо к границе. При этом проблемы наблюдаются и на границе Белоруссии с Латвией, латвийские власти уже усилили свои рубежи с помощью военных, а также собираются возвести заграждения протяженностью 153 км.

Ранее сообщалось, что нелегальные мигранты устроили беспорядки в нескольких районах Литвы.