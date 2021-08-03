Цепкало: смерть белорусского оппозиционера в Киеве могла быть «политическим заказом»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что смерть главы «Белорусского дома на Украине», оппозиционного активиста Виталия Шишова в Киеве могла быть «политическим заказом».

«Вся логика действия режима (президента Белоруссии Александра Лукашенко. — «Газета.Ru») может указывать на то, что это был политический заказ с целью запугать политиков и людей, которые занимаются гуманитарной деятельностью и находятся за пределами Белоруссии. Тот же перехват самолета (экстренная посадка борта Ryanair 23 мая, после чего был задержан оппозиционер Роман Протасевич. — «Газета.Ru») указывал, что режим ни перед чем не остановится для удержания власти», — отметил политик.

По его словам, на данный момент сложно давать какие-то оценки и все обстоятельства гибели Шишова выяснит следствие, однако сам факт «насильственной смерти уже практически не подвергается сомнению».

«Кто был заказчиком или было ли это связано с чем-то криминальным — я бы не хотел делать каких-то скоропалительных оценок. Человек занимался помощью белорусам, которые вынуждены были покинуть собственную родину — помогал им трудоустраиваться в Украине, перевозил их в Польшу, а возможно помогал переехать куда-то дальше, где потом белорусы оседали», — подчеркнул Цепкало.

Ранее «Белорусский дом на Украине» заявил, что до смерти Шишова за ним якобы велась слежка. 3 августа глава организации был найден повешенным в парке в Киеве. Столичное управление Национальной полиции Украины сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном убийстве.