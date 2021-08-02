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ЦИК зарегистрировал список кандидатов от Партии пенсионеров на выборы депутатов Госдумы

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Второго августа Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». В составе списка — 277 кандидатов. Федеральную часть списка представляют Владимир Бураков, Андрей Широков и Владимир Ворожцов.
 
Член ЦИК Константин Мазуревский сообщил, что порядок выдвижения кандидатов был полностью соблюден Партией пенсионеров и соответствует требованием закона о выборах депутатов Государственной Думы. Члены ЦИК России проголосовали по вопросу регистрации списка единогласно.
 
Председатель Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков поблагодарил членов Комиссии.

«Для многих тысяч наших однопартийцев сегодняшнее решение крайне важно. Так как партия за несколько лет выработала решения, которые могут позволить, на наш взгляд, значительно улучшить жизнь старшего поколения. И дать уверенность в будущем всем остальным возрастным группам. Кампания будет напряженной. Но принципиальность и ответственность ЦИК позволит провести ее с наилучшими результатами и меньшими замечаниями со стороны избирателей. А проект Общественной палаты по наблюдению за ходом голосования позволит нам выявлять все факты нарушения, если таковые будут», — сказал Бураков.
 
«Партия пенсионеров зарегистрирована. Это возлагает на нас огромную ответственность за то, что мы говорим людям: очень важно сегодня сделать все, что мы обещаем. Мы должны добиться реализации той программы, которую приняли», — заявил кандидат экономических наук, член Партии пенсионеров Александр Васюков.
 
«Самым важным я считаю справедливое отношение к людям предпенсионного и пенсионного возраста. Это люди, которые вложили в нашу страну всю свою жизнь, весь свой труд. После выхода на пенсию они фактически уходят в безвестность. Это и по-человечески, и по-государственному неправильно», — поделился своим мнением заместитель генерального директора Группы компаний «Хевел», сторонник Партии пенсионеров Евгений Казаков.
 
Партия пенсионеров имеет право участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Такая «парламентская льгота» предоставлена в связи с наличием у Партии по итогам прошлых выборов фракций в 12 региональных парламентах — значительно больше, чем у любой другой непарламентской партии (по официальным данным Центризбиркома).

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