Нарышкин обвинил Байдена в попытке «найти оправдание» на случай неудачи демократической партии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что президент США Джо Байден, обвиняя Россию во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс, пытается найти оправдание на случай неудачи Демократической партии. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Понимаем, зачем и преследуя какие цели об этом говорит американский президент. Демократическая партия готовится к промежуточным выборам 2022 года и очевидно чувствует какую-то неуверенность и готовится найти аргументы на случай, если выборы пройдут для Демократической партии, а значит и для президента Байдена не совсем удачно», — сказал он.

Ранее Байден заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов 2022 года в Соединенных Штатах. По утверждению Байдена, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. При этом он сослался на некие данные разведки, согласно которым Россия уже якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на процесс грядущего волеизъявления.