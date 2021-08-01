Слуцкий назвал «Крымскую платформу» мертворожденным проектом

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что стремление Киева обсуждать вопросы «деоккупации» Крыма в рамках саммита «Крымская платформа» бесполезно, поскольку подобные переговоры — «мертворожденный проект».

«Крымская платформа» — популистский и мертворожденный проект с точки зрения результата. Обсуждать вопросы «деоккупации» бесполезно. Никакой оккупации в Крыму нет, полуостров присоединился к России по воле крымчан и севастопольцев, вот уже восьмой год живет и процветает в составе России. Все разговоры об его отчуждении будут восприниматься как покушение на территориальную целостность РФ», — подчеркнул депутат.

Сам саммит украинские власти рассчитывают провести 23 августа в Киеве. Ожидается, что «Крымскую платформу» могут посетить представители как минимум 28 государства и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, а также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает изменения отношения международного сообщества к теме Крыма после проведения первого саммита «Крымской платформы».