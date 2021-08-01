В Эстонии прошел слет ветеранов СС

Около 200 человек собрались в местечке Синимяэ в субботу, 31 июля, на слет ветеранов 20-й эстонской дивизии СС, сообщает РИА «Новости».

Собравшиеся поклонники памяти нацистских коллаборационистов возложили цветы к мемориалу Эстонского легиона. После чего участники мероприятия посетили «Синимяэский военный музей».

В июле-августе 1944 года на высотах поблизости от Синимяэ проходили ожесточенные бои гитлеровской армии с наступавшими советскими войсками, общие потери сторон составили до 200 тыс. человек.

В эстонских частях СС — сначала легионе, потом бригаде, а к концу войны и дивизии СС — воевали от 3 до 11 тыс. человек. В составе войск Третьего Рейха, эстонские части противостояли советским войскам, освобождавшим Прибалтику.

В составе Красной Армии воевали десятки тысяч этнических эстонцев — большинство в 8-м Эстонском стрелковом корпусе, который принимал прямое участие в освобождении Эстонии от нацизма. Свыше 20 000 бойцов корпуса были награждены орденами и медалями, девять человек стали Героями Советского Союза.