Сын Каддафи объявил о планах восстановить единство Ливии

Сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам сейчас занимается реорганизацией политических сил своего отца, Зеленого движения. Об этом он рассказал в интервью газете New York Times.

«Он скрывает, баллотируется ли он в президенты, но считает, что его движение может восстановить утраченное единство страны», — говорится в сообщении.

Он рассказал, что какое-то время находился в плену у повстанцев, но после они освободили его, считая, что он может быть полезным как союзник. Сын ближневосточного политика считает, что Ливия в настоящее время находится «на коленях».

«Ни денег, ни безопасности. Здесь нет жизни. Сходи на заправку - бензина нет. Мы экспортируем нефть и газ в Италию - мы освещаем половину Италии, а здесь у нас отключили электричество. Это больше, чем ошибка. Это провал», — заявил он в интервью.

Саиф аль-Ислам Каддафи — второй сын бывшего ливийского лидера. С детства проявлявший тягу к знаниям, он учился в лучших учебных заведениях Ливии и Швейцарии. Получил образование инженера, окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также имеет степень доктора наук. Каддафи-младший увлекался политикой и был сторонником реформ. В 1997 году он создал «Международный фонд сотрудничества в области благотворительности Каддафи», на базе которого вел активное участие в переговорах с повстанцами и талибами (организация запрещена в России) об освобождении заложников. Благодаря Каддафи-младшему Лондон возобновил торговые отношения с Триполи.

Во время гражданской войны Каддафи-младший был на стороне своего отца, однако после его убийства Саифа Каддафи взяли в плен и посадили в тюрьму, где он подвергался пыткам.

Международный уголовный суд требовал передать сына диктатора под его юрисдикцию, однако вместо этого Каддафи судили в Ливии и приговорили к смертной казни. В 2017 году группировка «Абу Бакр ас-Сиддик», которая впоследствии присоединилась к Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщила, что Саиф Каддафи был выпущен на свободу по всеобщей амнистии, которую объявила палата представителей.