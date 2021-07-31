Москва считает дело против политика Палецкиса в Литве сфабрикованным

Уголовное дело в отношении литовского политика Альгирдаса Палецкиса, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, сфабриковано, говорится в заявлении директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова, опубликованном на сайте ведомства.

«Данное уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. Оно является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории», — подчеркнул российский дипломат.

Представитель МИД напомнил, что политик ранее привлекался к уголовной ответственности за «свободное выражение мнения» в 1991 и 2011 годах. Бикантов считает, что это может быть связано с тем, что позиция Палецкиса в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией «идет вразрез» с официальной линией Вильнюса.

«Вопрос о противозаконном судилище над А.Палецкисом, наряду с другими фактами творящегося в Литве беззакония, будем продолжать ставить на обсуждение в профильных международных организациях», — резюмировал Бикантов.

Ранее аналогичную позицию высказали в посольстве России в Литве. Там заявили, что «политизированное судилище над Палецкисом в Литве шито белыми нитками».

До этого Шяуляйский окружной суд признал политика, лидера Социалистического народного фронта Литвы Альгирдаса Паляцкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Как утверждает прокуратура, с февраля 2017 года до октября 2018 года обвиняемый сотрудничал с российской разведкой, собирая данные для спецслужб за денежное вознаграждение.

Альгирдас Паляцкис был обвинен в шпионаже и арестован в октябре 2018 года. Сам политик считает дело политически мотивированным.