Эксперт оценил работу «Единой России» в рамках народной программы

Председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский оценил работу «Единой России» в рамках народной программы.

«Единая Россия» еще в период праймериз начала сбор предложений, наказов избирателей, чтобы сформировать предвыборную программу. Сейчас это продолжается в других форматах. На самом деле, партия не один месяц ведет эту работу. Кроме того, обратная связь с избирателями — это основа для любой политической партии. «Единая Россия» недавно отчитывалась о выполнении предыдущей предвыборной программы. Когда политические силы что-то обещают, важно знать, как они это потом выполняют. И, конечно, предложения от граждан должны лежать в основе предвыборной программы любой партии. Однако на практике это редко происходит, а «Единая Россия» использует этот подход, что абсолютно верно», — отметил эксперт.

Бадовский также подчеркнул, что в сентябре выборы пройдут не только в Госдуму, также будут выбирать глав регионов, членов Заксобрания. И в данном случае партия «Единая Россия» работает не только на уровне Госдумы, но и в регионах.

«Нельзя забывать и то, что новый состав Госдумы в первую очередь займется рассмотрением проекта бюджета страны на следующий год и на плановый трехлетний период. И можно говорить о том, что сейчас, собирая предложения граждан, «Единая Россия» готовится к тому, как работать над бюджетом страны», — напомнил Бадовский.

«Я считаю, что запросы общественные разнообразны, предложений много из разных сфер. Задача политической партии состоит в том, чтобы эти предложения проанализировать, грамотно обобщить, а главное потом вопросы реализовать. То, что люди высказывают много предложений, говорит о том, что они надеются на партию «Единая Россия». То, что «Единая Россия» уже отчитывалась перед людьми об исполнении своей предыдущей программы — это тоже формирует основу доверия: то,что партия обещает, она выполняет. Но не менее важно будет реализовать те обязательства, которые возьмут сейчас», — сказал эксперт.

17 июля «Единая Россия» запустила портал для сбора предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании можно проголосовав на сайте NP.ER.RU или направив свои предложения через специальную форму.