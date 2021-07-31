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Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров в Турции

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Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили лесные пожары в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе разговора турецкий лидер поблагодарил российского коллегу за предоставлении помощи в борьбе с пожарами в Турции.

Путин в свою очередь заверил Эрдогана, что Россия продолжит предоставлять турецкой республике всестороннюю помощь в ликвидации пожаров.

28 июля в турецкой провинции Анталия вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты.

Для тушения пожаров в Турцию были направлены в том числе российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.
Ранее Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зоной бедствия.

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