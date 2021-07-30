Зеленский поручил привести границы Украины «в боевое соответствие»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил привести «в боевое соответствие» границы страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова после выездного заседания Совбеза в Краматорске Донецкой области.

«На заседании были рассмотрены в режиме «секретно» отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», — добавил Данилов.

Подробностей поручения главы государства секретарь СНБО не уточнил.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий «развитие движения сопротивления, внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению» и «привлечение населения к защите территорий».