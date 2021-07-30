Лукашенко предложил отправить печенье Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в шутливой форме о встрече белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает »БелТа».

«Я знаю, как проводятся эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию. И дать печенюшку. Ну, слава богу», — сказал Лукашенко.

Обращаясь к премьер-министру Роману Головченко, он в шутку попросил отравить Тихановской несколько пачек печенья, если там «действительно с ним проблемы».

Ранее сообщалось, что Байден угостил Тихановскую печеньем после встречи в Белом доме. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила «печеньки», которые президент США вручил экс-кандидату на пост главы Белоруссии после встречи, с файлами cookie («печенье» по-английски), предоставляющими доступ к данным пользователя в интернете.