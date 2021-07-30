Врио мэра Керчи назначили Екатерину Федоренко

Временно исполняющей обязанности главы администрации Керчи назначена Екатерина Федоренко, до этого занимавшая пост одного из заместителей мэра. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Отмечается, что Федоренко будет исполнять свои обязанности до проведения конкурса и избрания нового главы администрации города.

Екатерина Федоренко родилась 18 октября 1986 года. До этого занимала должности вице-мэра города и начальника управления градостроительства, архитектуры и рекламы.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отставке мэра Керчи Сергея Бороздина, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы администрации города был назначен председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Бороздин занимал должность с мая 2017 года. В январе этого года чиновнику был объявлен выговор от руководства республики за недостижение целевых показателей по итогам 2020 года.