В Раду внесли законопроект, угрожающий лишить Порошенко украинского гражданства

На Украине предложили лишать гражданства бывших владельцев кондитерских фабрик в России. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду. Об этом сообщает «Страна.ua».

Автором законопроекта является депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. Он предложил дополнить закон «О гражданстве Украины» новой статьей 191.

Согласно тексту данного законопроекта, депутаты тех партийных фракций, члены которых управляли выпускающими конфетные изделия предприятиями на территории России в 2014-2017 годах, будут автоматически лишены украинского гражданства.

Под действие этой инициативы попадут депутаты партии «Европейская солидарность», главой которой является экс-президент Украины и владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко.

Ранее Верховная рада зарегистрировала законопроект, который предлагает лишать украинского гражданства за получение российского паспорта.

В 2019 году сообщалось, что в Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал признать приватизацию принадлежащей экс-главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса (Roshen) незаконной.