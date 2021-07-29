Россия готова к захвату власти в Афганистане «Талибаном*»

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что не считает реалистичным сценарий полного захвата власти в Афганистане талибами (организация запрещена в России), но министерство готово к разным вариантам развития событий. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс».

«Во-первых, мы не думаем, что такой сценарий сработает, но мы готовы к различным сценариям, если уж на то пошло», — сказал он.

Ранее США и европейские государства в совместном заявлении призвали конфликтующие стороны в Афганистане договориться об установлении постоянного и всеобъемлющего режима прекращения огня в стране до достижения финального политического урегулирования.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.