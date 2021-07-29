На Украине предрекли диалог с Байденом на повышенных тонах

Председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что встреча американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдет «на повышенных тонах» после соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«США сегодня во многом недооценивают, — а может делают вид, что недооценивают, — удар, который они наносят таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что «мы глубоко встревожены» и тому подобное, а на недипломатическом люди говорят, как есть» — сказал он.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.