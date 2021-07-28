Зеленский опубликовал ответ на статью Путина о единстве украинцев и русских

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории и призвал «дальних родственников», в том числе Россию, не претендовать на якобы историю Украины. Соответствующее заявление опубликовано на странице главы государства в Instagram.

«Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что России не стоит пытаться доказать свою причастность к той тысячелетней истории, «находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».

С 2010 года в России 28 июля принято считать Днем Крещения Руси. На Украине с 2008 года в этот день отмечается День крещения Киевской Руси — Украины. В Русской православной церкви 28 июля отмечается память князя Владимира.

12 июля президент Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.