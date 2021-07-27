Байден: Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы США

Президент США Джо Байден заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов 2022 года в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По утверждению Байдена, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. При этом он сослался на некие данные разведки, согласно которым Россия уже якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на процесс грядущего волеизъявления.

Байден предупредил об угрозе «настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России»

Ранее заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что с территории России совершается больше всего кибератак на США, но российские власти не стоят за этими атаками.

Даунинг отметил, что правительство России не стоит за этими атаками. По его мнению, Москва скорее «не делает того, что могла бы делать», чтобы предотвращать такие инциденты. При этом он отметил, что Россия возглавляет список кибератак против Соединенных Штатов.