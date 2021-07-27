Посольство России в Вильнюсе назвало приговор Палецкису «политизированным судилищем»

В посольстве России в Литве заявили, что приговор политику Альгирдасу Палецкису, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, является политизированным. Об этом посольство сообщило в своем Twitter.

«Вердикт по так называемому делу Палецкиса — очередной пример политизированного судилища в Литве на основании шитого белыми нитками обвинения в шпионаже в пользу России. Рассчитываем, что в конечном итоге возобладает справедливость, и ни в чем не повинный журналист будет освобожден», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шяуляйский окружной суд признал политика, лидера Социалистического народного фронта Литвы Альгирдаса Паляцкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Как утверждает прокуратура, с февраля 2017 года до октября 2018 года обвиняемый сотрудничал с российской разведкой, собирая данные для спецслужб за денежное вознаграждение.

Альгирдас Паляцкис был обвинен в шпионаже и арестован в октябре 2018 года. Сам политик считает дело политически мотивированным.