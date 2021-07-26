news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Институт им. Пушкина закроет двери для непривитых студентов 19:21
Результаты соревнований Олимпиады — 2020 26 июля 19:20
СМИ сообщают о тяжелом состоянии первого президента Украины Кравчука 19:15
Хоркина о комбинезонах немецких гимнасток: пусть делают, что хотят, мы смотрим... 19:06
ЕС работает с Россией над взаимным признанием сертификатов о вакцинации от... 19:05
«Зенит» покидает один из лидеров команды 19:03
Нелегальные мигранты устроили беспорядки в Литве 19:03
Мужчина, который сжег жену, получил год ограничения свободы 18:52
Минздрав одобрил исследования вакцины Biocad в России 18:42
Цепкало обвинил Россию в предательстве из-за выдачи белорусского спортсмена 18:36

Экс-кандидат в президенты Белоруссии предсказал радикализацию протеста

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Цепкало/Facebook

Следующие протесты в Белоруссии будут жестче по сравнению с августом 2020 года. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

Как он отметил, будущие протесты поведут уже совсем другие люди, которые пойдут протестовать «с гаечными ключами», а не будут «снимать обувь, чтобы вставать на лавочки».

«ОМОН смелый, когда ему девушки цветочки дают, тогда он применяет силу. Но, если люди пойдут на него уже с гаечными ключами, в этом случае шансы уже уравниваются. Но те, кто пойдет с гаечными ключами, они пойдут не за зарплату, а за человеческое достоинство, которое у них забрали. И это будут неравные силы, но уже в другую сторону. Это обязательно произойдет, но это лишь вопрос времени. Сейчас ситуация продолжает накаляться и она выльется в одну большую акцию», — сказал он.

Экс-кандидат в президенты также пообещал, что оппозиция даст команду выходить на улицы, когда для этого подойдет нужный момент. «Сейчас мы разрабатываем для этого специальный план. Люди получат инструкцию, будут знать, что делать, как делать», — отметил он.

Ранее Цепкало заявил, что белорусское общество рассматривает выдачу Москвой Минску чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина как предательство.

Полный текст интервью Валерия Цепкало о жизни за границей, контактах с Западом и Россией и будущем белорусской политики читайте на «Газете.Ru».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Россия никогда себя так не вела»: Цепкало рассказал о результатах протестов в Белоруссии
Валерий Цепкало — о жизни за границей, сотрудничестве с Западом и Россией и будущем белорусской политики
Триумф династии Поздняковых, трагедия Великой: две россиянки бились за золото
София Позднякова обыграла в финале Олимпиады Софью Великую
«Несправедливо и неправильно». МВД предложило изымать загранпаспорта у должников
В Госдуме раскритиковали законопроект об изъятии загранпаспортов из-за долгов
Менеджер МакSим опровергла полный вывод певицы из медикаментозного сна
Роскомнадзор заблокировал связанные с ФБК сайты
В Египте рассказали, когда ждут российских ревизоров
Жительница Нижнего Новгорода, убившая двух сожителей, зарезала третьего
Новости и материалы
Институт им. Пушкина закроет двери для непривитых студентов
Результаты соревнований Олимпиады — 2020 26 июля
СМИ сообщают о тяжелом состоянии первого президента Украины Кравчука
Хоркина о комбинезонах немецких гимнасток: пусть делают, что хотят, мы смотрим на другое
ЕС работает с Россией над взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID-19
«Зенит» покидает один из лидеров команды
Нелегальные мигранты устроили беспорядки в Литве
Мужчина, который сжег жену, получил год ограничения свободы
Минздрав одобрил исследования вакцины Biocad в России
Цепкало обвинил Россию в предательстве из-за выдачи белорусского спортсмена
Осужденный за двойное убийствоe расправился с заключенным и закопал тело в свинарнике
Спортсменку из Украины отстранили от Олимпиады из-за подозрений в допинге
Россиянка потеряла ребенка после того, как ее сутки избивал муж
В Пентагоне назвали причину необходимости США превзойти Китай
В Петербурге попытались выгнать с площадки особенных детей
Немецкий гимнаст назвал безумием победу Далалояна в командных соревнованиях
Немецкие гимнастки вышли на Игры в комбинезонах, протестуя против сексуализации женщин
На Украине предложили вакцинировать граждан в общественном транспорте
Все новости
«Все в угоду телеканалам из США»: Ефимова обрушилась с критикой на организаторов Игр
Российская пловчиха назвала Олимпиаду в Токио «нечестной»
«Люди были культурные»: в Петербурге убили семью контр-адмирала
СК возбудил уголовное дело об убийстве семьи отставного контр-адмирала Лобанова
Бенефис Юры Борисова: кто представит Россию на Венецианском кинофестивале
Все о российских фильмах, которые попали в программу Венецианского кинофестиваля в 2021 году
Сажа, яды, вода: как космические туристы ударят по атмосфере
Ученые опасаются, что космический туризм ускорит глобальное потепление
И лужа мала, и маршируют плохо: что не так с главным парадом ВМФ
Эксперт назвал недостатки военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Россияне «подсели» на соцсеть с геолокацией. Чем она опасна?
Соцсеть Zenly вошла в тройку самых скачиваемых приложений в России
КАД-2: дорожники возьмут Санкт-Петербург в большое кольцо
Путин предложил построить дальний обход Санкт-Петербурга
Бросили вызов британцам: как Египет забрал Суэцкий канал
65 лет назад Египет национализировал Суэцкий канал
«Звено-3С»: что известно о новом российском самолете «Судного дня»
В России начали создавать новый самолет на случай ядерной войны
Природная психотерапия: чем жизнь рядом с лесом полезна для детей
Ученые рассказали о пользе жизни рядом с лесом для психики подростков
Накроются пошлинами: чем обернутся новые пошлины на экспорт металлов
Металлургам придется отказаться от модернизации и сократить отчисления в бюджет
Cостояние МакSим, суд над Дудем, российский сериал Netflix
Что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях