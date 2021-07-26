Экс-кандидат в президенты Белоруссии предсказал радикализацию протеста

Следующие протесты в Белоруссии будут жестче по сравнению с августом 2020 года. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

Как он отметил, будущие протесты поведут уже совсем другие люди, которые пойдут протестовать «с гаечными ключами», а не будут «снимать обувь, чтобы вставать на лавочки».

«ОМОН смелый, когда ему девушки цветочки дают, тогда он применяет силу. Но, если люди пойдут на него уже с гаечными ключами, в этом случае шансы уже уравниваются. Но те, кто пойдет с гаечными ключами, они пойдут не за зарплату, а за человеческое достоинство, которое у них забрали. И это будут неравные силы, но уже в другую сторону. Это обязательно произойдет, но это лишь вопрос времени. Сейчас ситуация продолжает накаляться и она выльется в одну большую акцию», — сказал он.

Экс-кандидат в президенты также пообещал, что оппозиция даст команду выходить на улицы, когда для этого подойдет нужный момент. «Сейчас мы разрабатываем для этого специальный план. Люди получат инструкцию, будут знать, что делать, как делать», — отметил он.

Ранее Цепкало заявил, что белорусское общество рассматривает выдачу Москвой Минску чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина как предательство.

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