Посла Японии вызвали в МИД РФ

Посол Японии Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ на фоне недовольства Токио визитом российского премьера Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат пробыл в ведомстве больше часа. По его словам, он был вызван в российское министерство для обсуждения двусторонних отношений.

Ранее посла России Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, чтобы выразить протест в связи с визитом главой кабмина на «северные территории». Так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Позже Галузин заявил, что Россия не принимает протест Японии.

26 июля Мишустин прибыл на Итуруп в рамках рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.