Экс-министр обороны ДНР заявил о готовности выступить свидетелем против Украины в ЕСПЧ

Первый министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил, что готов выступить свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Хакимзянова, у него остались материалы уголовного дела, которое завела на него Украина. Он отметил, что подобные иски могут помочь «показать всему миру» преступления украинских властей Киева против мирного населения в Донбассе. При этом сам министр в настоящее время находится под санкциями Евросоюза и Украины.

«Они против меня объявили санкции и продлили их на 5 лет, Евросоюз. (Бывший президент Украины Петр) Порошенко объявлял на пять лет, сейчас (действующий президент Украины Владимир) Зеленский объявил на пять лет. ЕС еще в 2014 году вынес решение – страны Евросоюза объявили, Новая Зеландия и Австралия. За исключением США. По остальным спискам на лицо, попадающее под санкции», — рассказал Хакимзянов.

Мужчина готов выступать по видеосвязи, если не сможет лично присутствовать в суде.

Игорь Хакимзянов занимал пост министра обороны ДНР с 10 апреля по 7 мая 2014 года, в ходе боев за Мариуполь 7 мая 2014 года он попал в плен к батальону «Азов» — военизированному объединению, основанному националистическими политиками. По утверждению бывшего министра, в плену его избивали и пытали.

22 июля стало известно о том, что Россия направила в Европейский суд по правам человека жалобу против Украины — в ней осуждаются действия руководства этой страны, которые оно совершало с 2014 года: от дискриминации русскоязычного населения до водной блокады Крыма и вооруженных действий в Донбассе.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ принял жалобу России к Украине, но не стал применять обеспечительные меры.