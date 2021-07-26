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Посла России вызвали в МИД Японии из-за визита Мишустина на Итуруп

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Eugene Hoshiko/AP

Посла России Михаила Галузина вызвали в МИД Японии из-за поездки российского премьера Михаила Мишустина на Итуруп. Об этом сообщает Kyodo.

Галузина вызвали во внешнеполитическое ведомство для того, чтобы заявить протест в связи с визитом Мишустина на «северные территории». Так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Ранее сообщалось, что глава кабмина прибыл на Итуруп в рамках рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

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