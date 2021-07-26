Мишустин прибыл на остров Итуруп с рабочим визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп в понедельник, 26 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава кабмина начал рабочую поездку на Дальний Восток. Планируется, что в этот день он побывает в поликлинике Курильской центральной районной больницы и встретится с медицинским персоналом.

Затем в планах у Мишустина визит на рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», являющийся поселкообразующим для поселка Китовый. Производственная мощность комплекса – 500 т. готовой продукции в сутки. Ожидается, что Мишустин побеседует с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.

Дальнейшие планы рабочей поездки российского премьера в настоящий момент не уточняются.

Ранее сообщалось, что Россия будет развивать Курилы вместе с Японией. В Москве анонсировали «уникальные и беспрецедентные» меры по вовлечению Японии в экономику Курильских островов.