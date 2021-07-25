Байден и Харрис не поедут на «Крымскую платформу» в Киев

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не поедут на встречу «Крымской платформы» в Киеве. Об этом рассказал временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета», — сказал он.

Кент не уточнил, кто именно будет представлять США на мероприятии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развитие безопасности в Черноморском регионе должно стать приоритетом мирового сообщества. По его словам, важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива «Крымская платформа», которую сейчас активно готовят к запуску.

Она должна привлечь внимание международного сообщества к «проблеме» полуострова, а также якобы помочь Киеву с его «возвращением». Основную часть организационной работы по этому вопросу взял на себя МИД Украины, ему же предписывают и саму идею создания данной площадки.