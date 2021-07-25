В Вашингтоне рассказали, во сколько обходится помощь Украине

Украина входит в пятерку стран по количеству оказываемой Вашингтоном поддержки, сообщил временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент.

«Ежегодно наш конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях — до $750 млн в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно. И это не зависит от того, кто сидит в Белом доме. И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину», — заявил он «Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)».

Кент отметил, что, по его мнению, это также не зависит от администрации и чиновников с украинской стороны.

Дипломат напомнил, что когда нынешний американский президент Джо Байден был вице-президентом, приезжал на Украину шесть раз, и это значит, что «никогда в истории США не было президента, который разбирался бы в делах Украины лучше, чем президент Байден».

Ранее сообщалось, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине на $100 млн.