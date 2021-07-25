В МИД заявили об искусственном нагнетании обстановки в Черном море

Обстановка в Черном море «искусственно нагнетается» со стороны внерегиональных игроков, Москва внимательно отслеживает выполнение конвенции Монтре о проливах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

«Особая роль в этом плане принадлежит Турции, которая наделена правами в отношении контроля над транзитом через проливы военных судов», — рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что Россия отслеживает ситуацию с тем, как на практике реализуются положения Конвенции, в частности, в сфере ограничения общего максимального тоннажа во время осуществления транзита, а также предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море и сроков их пребывания в черноморской акватории.

Ранее командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников рассказал об учениях НАТО в акватории Черного моря. По его словам, Черноморский флот обеспечивает надежную защиту безопасности страны в условиях нарастающего военно-политического давления на Россию.