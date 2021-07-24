Президент Мексики предложил создать аналог Евросоюза

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал систему международных отношений, которая сложилась на американском континенте, предложив создать латиноамериканскую интеграционную группировку наподобие Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, американская политика характеризуется «вторжениями для назначения или смещения правителей по прихоти сверхдержавы», что является «навязыванием, вмешательством, санкциями, изоляцией и блокадой». Политик подчеркнул, что вместо этого должны использоваться принципы невмешательства, самоопределения народов и мирного урегулирования.

«Предложение не более и не менее, чем создать нечто похожее на Европейский Союз, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности», — сказал Лопес Обрадор.

Мексиканский президент, перечисляя примеры успешной интеграции, назвал торгово-экономический договор Мексики, Канады и США.

Ранее сообщалось, что Мексику захлестнула волна насилия против политиков в преддверии одних из крупнейших выборов в истории страны. По меньшей мере 89 политических деятелей разных уровней были убиты, с угрозами столкнулись еще свыше 700.