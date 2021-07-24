Политолог оценил шансы Грудинина на участие в выборах после исключения из списка КПРФ

Ситуация с отстранением кандидата в Госдуму от КПРФ Павла Грудинина нанесет существенный репутационный ущерб партии, однако у него есть шанс вернуться в список кандидатов при помощи процедуры апелляции, рассказал «Газетe.Ru» директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов.

«Есть же процедура [апелляции], и я думаю, что Грудинин — небедный капиталист, и он может позволить себе самых дорогих юристов и адвокатов, вот они будут апеллировать. Репутационно это выглядит крайне некрасиво, как для самих зюгановцев, так и для самого Грудинина», — заявил эксперт.

Он также напомнил о том, что Грудинин был замешан в похожих разбирательствах в 2018 году в ходе предвыборной президентской кампании.

«Мы же помним скандалы во время президентских выборов [в 2018 году], когда у него [Грудинина] какие-то счета выплывали, которые он спешно пытался закрыть, и у него ничего не получилось. Единственное, что спасло его тогда от снятия с президентских выборов, — это то, что окончательный запрос по линии Финмониторинга пришел уже после дня голосования. Уже после того, как он участвовал в президентских выборах с этим скандалом, наверно, надо было получше подготовиться», — добавил Мартынов.

Ранее в ЦИК сообщили, что кандидат в Государственную думу от партии КПРФ Павел Грудинин исключен из партийного списка на предстоящие думские выборы в связи с тем, что он не представил все документы о своих доходах.

Впоследствии лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд России и ЕСПЧ из-за соответствующего решения ЦИК.