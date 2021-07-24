КПРФ обратится в Верховный суд после исключения Грудинина из списка на выборы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд России из-за решения ЦИК отказать в регистрации на выборы директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Об этом сообщает ТАСС.

Зюганов считает, что у партии еще есть время подготовить апелляцию во всех деталях. Он напомнил, что на подачу апелляции дается пять дней.

Политик добавил, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее в ЦИК сообщили, что кандидат в Государственную думу от партии КПРФ Павел Грудинин исключен из партийного списка на предстоящие думские выборы в связи с тем, что он не представил все документы о своих доходах.

Накануне стало известно, что бывшая супруга Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в зарубежной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. Ее адвокаты утверждают, что парламентарий владеет офшорной компанией Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в России.