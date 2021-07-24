ЦИК исключил Грудинина из списка выборов в Думу после обращения его экс-супруги

Кандидат в Государственную думу от партии КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин исключен из партийного списка на предстоящие думские выборы в связи с тем, что он не представил все документы о своих доходах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Центризбиркома России, принятое на заседании в субботу, 24 июля.

Накануне стало известно, что бывшая супруга Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в зарубежной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. Ее адвокаты утверждают, что парламентарий владеет офшорной компанией Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в России.

«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», в количестве 344 человек», — говорится в постановлении ЦИК, в котором отсутствует фамилия Грудинина.

Зампред ЦИК России Николай Булаев на заседании заявил, что комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации. По его словам, об этом было сказано на рабочей группе 22 июля, но позднее Генеральная прокуратура направила подтверждение о наличии у кандидата доли в иностранной компании.

В свою очередь сам Грудинин заявил, что еще в 2018 году он перестал быть владельцем данной компании. Политик призвал не делать «поспешных выводов» и разрешить ему участвовать в выборах в ГД.

Ранее адвокаты экс-супруги Грудинина заявили об отсутствие политической подоплеки в действиях своей клиентки.