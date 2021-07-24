Грудинин призвал не делать «поспешных выводов» и разрешить ему участвовать в выборах в ГД

Кандидат в Государственную думу от партии КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) призвал не делать «поспешных выводов» и разрешить ему участвовать в предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я вас прошу не делать поспешных выводов, зарегистрировать меня как кандидата, дать возможность избирателям выразить самим мнение, достоин я или достойна КПРФ быть кандидатом или депутатом или не достойна. Спасибо», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Грудинин будет исключен из партийного списка на предстоящие думские выборы в связи с тем, что он не представил все документы о своих доходах.

Накануне стало известно, что бывшая супруга Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в зарубежной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. Ее адвокаты утверждают, что парламентарий владеет офшорной компанией Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в России.

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Павла Грудинина исключать из федерального списка партии не будут, а публикации про офшоры он охарактеризовал как инсинуации.