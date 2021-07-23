Китай ввел санкции против американских политиков

Правительство Китая вводит санкции против семи политиков и организаций США, в числе которых бывший министр торговли Уилбур Росс, из-за их «ошибочных действий» в отношении Гонконга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД КНР.

«В ответ на ошибочные действия американской стороны, Китай принял решение ввести зеркальные санкции. В соответствии с законом «О противодействии антикитайским санкциям», Китай вводит санкции в отношении семи лиц и организаций США», — говорится в сообщении.

В санкционный список были внесены: экс-министр торговли США Уилбур Росс, председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью, бывший директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс, председатель Национального демократического института США Ким До Юн, полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг, директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон и Комитет по демократии Гонконга.

В министерстве иностранных дел Китая подчеркнули, что Гонконг принадлежит китайской стороне и все касающиеся его вопросы являются внутренним делом государства.

«Любые внешние силы, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, подобны муравьям, трясущим дерево, они переоценивают свои силы», — отметили в МИД.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти рассматривают возможность принятия законопроекта о контрмерах в ответ на санкции США и других государств.